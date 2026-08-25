Transportistas piden revisar multas y reforzar seguridad ante extorsiones

El representante de Transitemos, Edwin Derteano, cuestionó el sistema actual de multas para los transportistas y señaló que algunas sanciones, de hasta 3 mil o 4 mil soles, resultan difíciles de pagar. Consideró que las papeletas deberían cumplir una función educativa y no convertirse únicamente en un mecanismo de recaudación.

También criticó la existencia de múltiples entidades encargadas de imponer sanciones, entre ellas municipalidades, SUTRAN y la Policía. Según explicó, esta situación genera falta de uniformidad y planteó la necesidad de establecer criterios comunes para ordenar el sistema.

Sobre la inseguridad, advirtió que los transportistas enfrentan una creciente amenaza por las extorsiones. Aseguró que la solución no debe limitarse a compensaciones económicas y sostuvo que Lima necesita reducir la sobreoferta de vehículos y avanzar hacia un sistema de transporte masivo.

Finalmente, propuso dejar atrás la llamada “microtransportación”, basada en colectivos, combis y taxis, para impulsar una “macrotransportación” con más buses y sistemas integrados. Señaló que este cambio permitiría reducir el consumo de combustible, la contaminación y los accidentes.