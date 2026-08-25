Pueblo Libre: patrullero que provocó choque se habría pasado la luz roja del semáforo

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que un patrullero de la Policía impactó contra la camioneta en la que viajaba una familia, en el cruce de la avenida Brasil con la avenida Borgoño, en el distrito de Pueblo Libre. Según los familiares, la unidad policial habría cruzado la luz roja a gran velocidad. En las imágenes se observa el fuerte choque y la posterior volcadura del vehículo policial.

El accidente dejó heridas a las cuatro personas que viajaban en la camioneta. Ronald Reyes Rodas, de 60 años, fue quien resultó con las lesiones más graves: sufrió la fractura de nueve costillas, además de una contusión pulmonar y torácica. Actualmente permanece hospitalizado y requiere una intervención quirúrgica cuyo costo bordearía los 40 mil soles, monto que la familia asegura no poder afrontar.

La conductora de la camioneta también resultó con fuertes hematomas y denunció presuntas irregularidades tras el accidente. Según su versión, pese a encontrarse herida, fue privada de su libertad y permaneció detenida durante más de seis horas. La familia cuestiona que, siendo los ocupantes del vehículo impactado, hayan terminado involucrados en el procedimiento policial.

FAMILIA SOLICITA APOYO

El patrullero también terminó volcado y sus cuatro ocupantes resultaron heridos: dos efectivos policiales y dos personas que se encontraban detenidas por presuntos delitos relacionados con drogas. El caso continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes, mientras la familia de Ronald Reyes solicita apoyo para cubrir los gastos de su tratamiento y la operación que necesita.