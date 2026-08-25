Ministro de Salud tilda de “vergüenza” estado de hospitales

Una grave situación se registra en distintos hospitales del Ministerio de Salud. En el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, pacientes denunciaron que deben esperar varios meses para conseguir una cita médica. Algunos aseguran que incluso las referencias vencen antes de lograr ser atendidos, obligándolos a iniciar nuevamente el trámite para conseguir una nueva fecha.

A las largas esperas se suma la falta de medicamentos. Pacientes, incluidos quienes reciben tratamientos especializados, aseguran que deben comprar con sus propios recursos las medicinas que no encuentran en los establecimientos de salud. Según los testimonios recogidos, algunos llegan a gastar cientos de soles al día para continuar con sus tratamientos, una situación que golpea especialmente a las familias con menores ingresos.

En el Hospital María Auxiliadora, las quejas también apuntan a la demora en la atención, la falta de camillas y el trato recibido por algunos pacientes. Familiares denunciaron casos de personas que permanecieron durante horas e incluso días en pasadizos mientras esperaban ser atendidas. A esto se suman cuestionamientos por el estado de algunos equipos y la falta de insumos necesarios para brindar una adecuada atención médica.

ANUNCIÓ EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN

Frente a este panorama, el ministro de Salud cuestionó la gestión administrativa y señaló que la falta de insumos, medicamentos y mantenimiento de equipos también afecta el trabajo de médicos y enfermeras. Además, anunció que diversos casos serán puestos en conocimiento de la Contraloría para iniciar investigaciones preliminares. El Gobierno asegura que los primeros resultados de estas acciones se conocerán en las próximas semanas, mientras miles de pacientes continúan esperando una mejora en el sistema de salud.