¡Descuento del 90%! Oficializan reducción en el pago de papeletas

A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo estableció un régimen excepcional y temporal que contempla una reducción del 90% de las multas impuestas en materia de tránsito y transporte terrestre. De esta manera, los conductores que tengan determinadas papeletas vigentes podrán cancelar únicamente el 10% del valor original de la sanción.

La medida ha sido recibida favorablemente por numerosos conductores, quienes consideran que las multas vigentes eran excesivas y, en muchos casos, difíciles de pagar. Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos, señaló que existía una distorsión en los montos de las sanciones, debido a que estas se calculaban tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria y no los ingresos de los ciudadanos.

El régimen tendrá carácter temporal y durante este periodo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, junto con otras entidades, evaluará los montos de las sanciones y el sistema de reducción de puntos en las licencias de conducir. El objetivo será establecer multas más adecuadas y proporcionales. El MTC tendrá un plazo máximo de 90 días calendario para aprobar la adecuación de las sanciones y los puntos asociados.

¿QUÉ INFRACCIONES ESTÁN COMPRENDIDAS?

Sin embargo, no todas las infracciones estarán comprendidas en esta amnistía. El beneficio no se aplicará a determinadas faltas consideradas muy graves, entre ellas conducir en estado de ebriedad o manejar sin SOAT, así como provocar un accidente como consecuencia de una infracción de tránsito. Los conductores deberán verificar si su papeleta cumple con las condiciones establecidas para acceder a la reducción.