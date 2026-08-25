Piden que ATU vuelva a ser administrada por la Municipalidad de Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) vuelva a estar bajo la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante una actividad oficial, sostuvo que la entidad no habría alcanzado los resultados esperados y consideró necesario que la comuna recupere las facultades para organizar, fiscalizar y ordenar el transporte público de la capital.

Reggiardo cuestionó que una institución adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones concentre actualmente las principales competencias sobre el transporte urbano de Lima y Callao. El burgomaestre señaló que la municipalidad ya tiene a su cargo funciones vinculadas con los semáforos, las vías metropolitanas y determinadas sanciones de tránsito, por lo que consideró que el transporte público también debería ser gestionado desde el ámbito municipal.

La ATU fue creada en 2018 y comenzó a operar en 2019, absorbiendo diversas funciones y organismos que anteriormente estaban vinculados a la Municipalidad de Lima, entre ellos Protransporte, entidad que administraba servicios como el Metropolitano y los corredores complementarios. Desde entonces, la autoridad concentra la gestión del transporte público en Lima y Callao, mientras persisten problemas de informalidad, congestión y desorden en las calles.

¿QUIÉN ACABA CON EL CAOS?

La propuesta de Reggiardo abre nuevamente el debate sobre quién debe administrar el transporte público de la capital. Desde la Municipalidad de Lima consideran que devolver estas competencias permitiría una gestión más directa, mientras que los ciudadanos esperan soluciones concretas frente al caos vehicular y la informalidad. El objetivo, según la propuesta, es avanzar hacia un sistema de transporte masivo más ordenado, eficiente, seguro y de calidad.