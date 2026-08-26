Breña: ¡Alerta! hombre se hizo pasar por un familiar para sacar a un escolar del colegio

Gran temor ha causado la denuncia contra un sujeto que se hizo pasar por un familiar de un escolar para sacarlo de su centro educativo. El último martes, un desconocido se presentó como el tío paterno de un estudiante para llevarlo a una supuesta cita con el oculista, incluso dio datos al ingreso del colegio en el distrito de Breña, denunció una madre de familia.

El portero permitió la salida del escolar y el sujeto, identificado como César Manuel Prado Hurtado, se llevó al niño a su departamento en un edificio que queda a pocas cuadras del instituto educativo. Una vez dentro, el hombre hizo sentarse al menor a la sala y le dijo que iba a salir a su trabajo, en ese momento el niño se sintió inseguro, así que se escapó y regresó al colegio.

La madre de familia del menor agraviado explicó que una vez que su hijo volvió al centro educativo le contó al portero lo que sucedió, sin embargo, ninguna autoridad escolar le informó lo que ocurrió y simplemente hicieron que su hijo retorne al salón de clases.

MADRE TEME POR LA INTEGRIDAD DE SU HIJO

La madre del menor hizo notar que el sujeto sabía los nombres de su hijo y de su cuñado, pues se hizo pasar por el tío paterno del niño. Dijo que le llamó la atención que se permita la salida del estudiante, ya que al inicio del año se piden los nombres de los padres o tutores del menor para que sean los autorizados para permitir la salida de un menor.

Por otro lado, se tuvo conocimiento que la UGEL ha llegado al centro educativo y está interviniendo en las investigaciones, van a tomar las manifestaciones de las autoridades escolares, así como de la madre de familia, en tanto han enviado un protocolo de salida para los menores del colegio.

PRISIÓN PREVENTIVA POR SIETE MESES

Hoy hubo una audiencia con la Fiscalía y el juez ha dictado siete meses de prisión preventiva por el delito de secuestro contra este sujeto. En tanto, la madre del menor comentó que este hombre argumentó ante el juez que se contactó con el menor por una aplicación de citas con homosexuales y aseguró que el niño dijo que tenía 25 años, por eso fue a recogerlo al colegio: “Imagínese, cómo va a recoger a una persona de 25 años a un colegio”, relató la madre indignada que también dijo que este sujeto no tiene antecedentes.

Por otro lado, el niño se encuentra atemorizado por esta situación y ahora tiene problemas para acudir a clases: “Él está con miedo. He tenido que pedir permiso a mi trabajo para recogerlo, pero cuando no puedo hacerlo no asiste al colegio”, explicó la madre.