Adolescente de 14 años fue acuchillado por presuntos barristas en Villa El Salvador

Un adolescente de 14 años fue atacado con un cuchillo por un grupo de presuntos barristas en la urbanización Pachacámac, en Villa El Salvador. El menor habría sido perseguido por varias calles cuando regresaba a su vivienda junto a un primo y fue agredido por llevar una casaca de Universitario. Además, los atacantes le habrían robado su celular.

El adolescente terminó con tres heridas en la espalda y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció internado durante varios días. Afortunadamente, las lesiones no comprometieron órganos vitales y fue dado de alta. Sin embargo, su familia teme por su seguridad, debido a que, según la abuela del menor, posteriormente se habrían registrado personas armadas cerca de su vivienda.

La abuela denunció además dificultades para presentar la denuncia policial. Según relató, inicialmente acudió a la comisaría, pero el documento recién fue aceptado posteriormente y quedó registrado por el presunto delito de robo agravado. La familia también asegura haber identificado en una fotografía a uno de los sujetos que habría participado en el ataque, aunque esta información deberá ser corroborada por las autoridades.

EXIGEN MAYOR PRESENCIA POLICIAL

Ante estos hechos, los familiares exigieron mayor presencia policial y de serenazgo en la zona. La abuela pidió garantías para sus cuatro nietos adolescentes y reclamó acciones para evitar nuevos episodios de violencia. El caso continúa bajo investigación para identificar y determinar la responsabilidad de los presuntos agresores.