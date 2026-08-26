Lince: suben precios de productos de primera necesidad en mercado Lobatón

Los precios de diversos productos de primera necesidad registran incrementos en el mercado Lobatón, en Lince. Comerciantes atribuyen las variaciones a dificultades en el abastecimiento, bloqueos de carreteras y factores asociados al fenómeno de El Niño, situación que empieza a impactar en el presupuesto de las familias.

Uno de los productos que más ha elevado su precio es el tomate. Según una comerciante, el kilo de la variedad mediana pasó de costar entre 3 y 5 soles a 6 soles, mientras que los ejemplares de mayor tamaño alcanzan los 8 soles. Ante estos incrementos, los consumidores optan por adquirir menores cantidades para ajustarse a sus presupuestos.

El choclo también se comercializa a 3 soles la unidad, mientras que el kilo de zapallo llegó a 5 soles, frente a los 3.50 soles que costaba anteriormente. Las comerciantes señalaron que algunas familias han reducido sus compras o llevan solo medio kilo o un cuarto de kilo para preparar sus alimentos.

FRUTAS

La situación también alcanza a las frutas. La manzana Israel se ofrece entre 8 y 10 soles el kilo, cuando anteriormente costaba entre 4 y 5 soles, mientras que algunas variedades de palta llegan a 10 y 12 soles. Comerciantes y consumidores esperan que los precios puedan disminuir conforme se normalice el abastecimiento en los mercados.