La Victoria: denuncian que mujeres utilizan a niños para robar en negocios

Dos mujeres son señaladas por presuntamente utilizar a tres menores de edad para sustraer productos de distintos negocios en la urbanización Apolo, en el distrito de La Victoria. Las cámaras de videovigilancia de un establecimiento de productos de belleza registraron cómo las sospechosas ingresaban al local, aparentaban realizar compras y distraían al vendedor mientras los niños escondían mercadería entre sus prendas.

Según el propietario del negocio, las mujeres habrían intentado pagar con billetes falsos mientras mantenían ocupado al trabajador. En ese momento, los menores, de entre aproximadamente 6 y 11 años, aprovechaban para tomar diversos productos. Uno de ellos incluso llevaba una especie de faja en la cintura donde ocultaba rápidamente la mercadería antes de salir del establecimiento.

El dueño logró advertir lo que ocurría mediante las cámaras de seguridad que podía monitorear desde su celular y acudió al local. Al interceptar a los involucrados, consiguió recuperar los productos. Además, señaló que otras personas de la zona habrían reconocido a las mismas mujeres y asegurado que ya fueron víctimas de robos similares. Incluso, se habría observado a una tercera persona esperando en los exteriores.

VÍCTIMA NO PUSO LA DENUNCIA

El comerciante decidió no presentar una denuncia debido a que logró recuperar la mercadería, pero hizo un llamado a los demás negocios a mantenerse alertas y reportar estos hechos. La preocupación principal, además del presunto delito, está en la utilización de menores para estas actividades, pues podrían estar siendo expuestos desde temprana edad a un entorno delictivo.