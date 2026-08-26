Independencia: enfermera atropellada fallece tras permanecer dos días en UCI

La enfermera Marta Cecilia Gil Reyes falleció luego de permanecer durante dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras resultar gravemente herida al ser atropellada por un vehículo en una empinada vía del asentamiento humano José Olaya, en el distrito de Independencia. El accidente ocurrió cuando el conductor realizaba una maniobra en retroceso y habría perdido el control del automóvil.

La familia, representada legalmente por la abogada Raisa Truyén, exige que se esclarezcan las circunstancias del accidente y que se determinen las responsabilidades correspondientes. La defensa señaló que el conductor ya habría brindado su declaración, aunque cuestionó un presunto cambio en su versión de los hechos y solicitó que se verifique la documentación relacionada con el mantenimiento del vehículo.

Tras la muerte de la enfermera, la defensa sostuvo que el caso debe continuar bajo investigación y que el conductor debería afrontar el proceso con comparecencia con restricciones para evitar una eventual fuga. La abogada considera que los hechos podrían configurar un presunto homicidio culposo y cuestionó que el vehículo haya circulado por una vía con una pendiente pronunciada sin adoptar, según su versión, las medidas de seguridad necesarias.

SU FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Los vecinos también expresaron su preocupación por las condiciones de la zona y recordaron que anteriormente se habrían registrado otros accidentes. La familia pidió a las autoridades de Independencia adoptar medidas urgentes para evitar nuevas tragedias, e incluso planteó evaluar la prohibición del tránsito vehicular por esta vía debido al riesgo que representa para peatones, escolares y residentes. Mientras tanto, esperan que las autoridades continúen con las diligencias y que el caso de Marta Gil Reyes no quede impune.