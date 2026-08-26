Policía identifica auto usado en ataque a bus de Cruz del Sur

El ataque ocurrió el pasado 19 en el cruce de Rosa Toro y Canadá. No se reportaron personas heridas.

El coronel Ovando, jefe de la División Antiextorsiones, explicó que las cámaras permitieron reconstruir la ruta del bus y detectar un auto negro que lo habría seguido.

La Policía identificó la placa, ubicó al propietario y determinó quién habría conducido el vehículo. El auto fue incautado como parte de las investigaciones.

Además, los agentes intervinieron a tres personas y hallaron información relacionada con cuentas receptoras y presuntos pagos extorsivos. Las diligencias continúan.