Dólar cae a S/3.33 y alcanza uno de sus niveles más bajos en años

Según el economista Alejandro Indacochea, la caída de la moneda estadounidense puede resultar atractiva para inversionistas extranjeros que buscan aprovechar la rentabilidad en soles.

El dólar cotizó entre S/3.33 y S/3.35, alcanzando uno de sus niveles más bajos de los últimos años. Según el economista Alejandro Indacochea, la caída de la moneda estadounidense puede resultar atractiva para inversionistas extranjeros que buscan aprovechar la rentabilidad en soles.

En las casas de cambio de jirón Ocoña, la tendencia también genera sorpresa entre los ciudadanos. Un cambista señaló que el comportamiento de la moneda dependerá, entre otros factores, de la situación económica de Estados Unidos, mientras que comerciantes del sector consideran que la tendencia a la baja se mantiene desde el año pasado.

RECOMENDACIONES

Para los ahorristas e inversionistas peruanos, Indacochea recomendó actuar con prudencia y cautela, pese a que actualmente la rentabilidad en soles resulta favorable frente a la pérdida de valor del dólar. También advirtió que las perspectivas relacionadas con el fenómeno de El Niño podrían generar escenarios de incertidumbre.

Un dólar más barato beneficia principalmente a quienes tienen deudas en moneda extranjera o necesitan importar insumos, mientras que puede representar una dificultad para quienes reciben ingresos en dólares, como algunos exportadores.