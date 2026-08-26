Surco: capturan a sujeto que intentó asesinar a expareja en Chile

Un ciudadano venezolano de 35 años, identificado como Anthony Rondón, fue capturado en Lima por agentes de Interpol luego de que Chile emitiera una alerta roja internacional en su contra. El hombre es investigado por un presunto intento de feminicidio y el delito de incendio, tras un violento ataque ocurrido el pasado 4 de agosto en Santiago de Chile.

Según las autoridades, Rondón habría llegado hasta el piso 17 del edificio donde residía su expareja llevando dos bidones con líquido inflamable. Presuntamente, roció el combustible sobre la mujer, su hija y una familiar, y posteriormente les prendió fuego antes de incendiar el departamento. Las víctimas fueron auxiliadas por vecinos y trasladadas a centros de salud debido a las graves quemaduras.

Tras el ataque, el investigado habría escapado del edificio descolgándose por los balcones desde el piso 17 y logró salir del país. Interpol Lima inició las labores de búsqueda y finalmente lo ubicó en el distrito de Villa El Salvador. Al momento de su captura, los agentes observaron que presentaba una quemadura en uno de sus brazos, lesión que sería compatible con el violento hecho investigado.

INGRESÓ DE MANERA IRREGULAR

El jefe de Interpol Lima informó que Rondón habría ingresado al Perú por vía terrestre y permanecía en el país desde hace aproximadamente 10 a 15 días, evitando los controles migratorios. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales en Villa El Salvador, mientras Perú y Chile coordinan las acciones correspondientes para su eventual extradición.