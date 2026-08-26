Aparecen nuevas imágenes del ataque a bus de empresa “Cruz del Sur”

La Policía Nacional logró reconstruir el recorrido realizado por un vehículo que habría seguido durante varios minutos a un bus de la empresa Cruz del Sur antes del ataque registrado el pasado 19 de agosto. Las cámaras de seguridad muestran cómo el automóvil salió del patio de maniobras y comenzó a seguir la ruta del transporte interprovincial, colocándose por momentos detrás, a un costado e incluso delante de la unidad.

Según el coronel Holger Obando, jefe de la División Antiextorsiones, el vehículo habría permitido a los delincuentes mantener bajo control el recorrido del bus. Las imágenes muestran que, cerca de las 2:03 de la madrugada, el automóvil avanzó varios metros por delante de la unidad y posteriormente apareció una motocicleta. Cinco minutos después, alrededor de las 2:08 a. m., desde la moto se realizaron los disparos contra el transporte, tras lo cual ambos vehículos se retiraron del lugar.

Las investigaciones permitieron identificar y capturar a alias “Barbón”, señalado como el conductor del vehículo utilizado durante el ataque. El sospechoso fue intervenido en San Martín de Porres, en el cruce de las avenidas Universitaria y Santa Rosa. La Policía indicó que el automóvil habría sido ubicado e incautado como parte de las diligencias para esclarecer el atentado.

ALIAS “PERRÓN”

Pero la investigación también llevó a los agentes hasta San Juan de Lurigancho, donde fue identificado otro presunto integrante de la estructura criminal, conocido como alias “Perrón”. La trazabilidad de los pagos de extorsiones permitió detectar cuentas receptoras comunes, movimientos inusuales y retiros físicos de dinero. Según la División Antiextorsiones, se habrían identificado más de 30 cuentas utilizadas por este sujeto, a través de las cuales se habría movilizado un monto superior al millón de soles.