Indeci presenta simulador de sismos que reproduce un movimiento de magnitud 7.3

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) presentó un simulador de sismos que permite experimentar los efectos de un movimiento de magnitud 7.3, como parte de sus acciones de preparación y sensibilización ante un eventual terremoto.

Durante la demostración, la especialista en gestión del riesgo de desastres Patricia Barrientos explicó que un sismo de esta intensidad puede hacer prácticamente imposible mantenerse de pie, por lo que resulta fundamental identificar previamente las zonas seguras internas en viviendas, centros de trabajo y otros establecimientos.

La especialista recomendó mantener la calma durante el movimiento, permanecer en las zonas seguras y evacuar una vez que el sismo haya terminado. En el caso de las personas que se encuentran en pisos elevados, señaló que salir corriendo durante el movimiento puede generar mayores riesgos por posibles caídas o desprendimientos de objetos.

Asimismo, indicó que los ascensores no son zonas seguras y pidió identificar previamente ventanas, puertas de vidrio, maceteros y otros elementos que podrían caer o romperse durante un fuerte movimiento.

Barrientos también explicó que el denominado “triángulo de la vida” no es la principal medida de protección recomendada para las viviendas peruanas, debido a las características de sus construcciones. En su lugar, destacó la importancia de ubicarse en las zonas seguras internas previamente identificadas.

SIMULACROS

Finalmente, Indeci resaltó la importancia de participar en los simulacros de sismo, ya que permiten a la población practicar cómo actuar ante una emergencia y mantener la calma frente a un movimiento telúrico.