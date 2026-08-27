Colegio declarado inhabitable en 2024 continúa abandonado y padres exigen su reconstrucción

La institución educativa Patricia Francisca Silva de Pagador, ubicada en la zona de Flor de Amancaes, en el distrito del Rímac, permanece en condiciones precarias pese a haber sido declarada inhabitable en 2024. Padres de familia denuncian que, casi tres años después, las autoridades aún no concretan la reconstrucción del plantel.

La infraestructura presenta paredes agrietadas, madera deteriorada, basura y ambientes en estado de abandono. Los padres también denuncian que parte del mobiliario, como carpetas, sillas y pizarras, ha sido sustraído por sujetos desconocidos.

Antes de ser declarado inhabitable, el colegio atendía a alrededor de 700 alumnos. Tras la medida, 280 escolares son trasladados a otra institución educativa, ubicada a varias cuadras de distancia. Según los padres, el resto deja de estudiar debido a la distancia y a los riesgos que implica trasladarse hasta el nuevo plantel.

La preocupación aumenta por el estado de las estructuras, debido al riesgo que representa un eventual sismo. Los padres advierten que una pared deteriorada podría caer hacia la avenida y poner en peligro tanto a los estudiantes como a los transeúntes.

PIDEN ACELERAR CONSTRUCCIÓN

Ante esta situación, las familias solicitan la intervención del Ministerio de Educación y del Gobierno central para acelerar la construcción del nuevo plantel y permitir que los estudiantes puedan regresar a un espacio seguro y adecuado para continuar sus clases.