Santa Anita: Cae banda criminal vinculada a secuestros

ACTUALIZACIÓN

Las autoridades indicaron que el caso continúa en investigación para determinar el móvil del secuestro y establecer otros delitos vinculados a los detenidos. Según la información preliminar, la víctima también estaría relacionada con actividades de préstamo informal y extorsión bajo esta modalidad.

NOTA ANTERIOR

La Policía Nacional frustró el secuestro de un empresario dedicado a los préstamos durante un operativo en el peaje Monterrico, en Santa Anita. La víctima se encontraba dentro de un vehículo junto a tres presuntos integrantes de una banda criminal.

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado que terminó con uno de los sospechosos fallecido. Los otros dos fueron detenidos e identificados como Israel Rodríguez Palacios y Saúl Bernal Campos.

Según la Policía, los intervenidos estarían vinculados a una organización dedicada a los secuestros y otros delitos. Las autoridades investigan si también participaron en otros casos registrados recientemente en Lima.

VARIOS DISPAROS

El operativo generó varios disparos en la zona, aunque no se reportaron policías ni conductores heridos. Los agentes continúan con las diligencias para determinar las circunstancias del enfrentamiento y establecer la participación de los detenidos en otros hechos delictivos.