Bus alimentador del Metropolitano choca contra camión en Villa El Salvador

Un bus alimentador del Metropolitano impactó contra un camión en el cruce de la avenida Olaya, en el sector 3 de Villa El Salvador. El accidente también habría involucrado a una mototaxi.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía y personal de la Municipalidad de Villa El Salvador para realizar las diligencias correspondientes. Algunos usuarios descendieron de la unidad tras el impacto.

De acuerdo con la información preliminar, no se registran personas heridas, aunque sí se reportan daños materiales, principalmente en el parabrisas del bus alimentador y en el camión.

INVESTIGAN EL CASO

El hecho permanece en investigación y se espera información oficial de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para determinar las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades.