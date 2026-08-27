Lanzan campaña “Pregúntale a tu candidato” para promover participación ciudadana

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso en marcha la campaña “Pregúntale a tu candidato”, una iniciativa que busca involucrar directamente a la ciudadanía en los debates de las próximas elecciones regionales y municipales. A través de una plataforma digital, los electores podrán formular preguntas dirigidas a los postulantes y expresar sus principales preocupaciones sobre la realidad de sus regiones y municipios.

Según explicó Carlos Vilela del Carpio, director nacional de Educación del JNE, la campaña forma parte de una estrategia para descentralizar los debates y promover una mayor participación ciudadana. Los primeros encuentros se desarrollarán desde septiembre en distintas regiones del país, mientras que los debates correspondientes a Lima Metropolitana se realizarán posteriormente, con el objetivo de que los candidatos expongan sus propuestas y respondan a las inquietudes de los electores.

Para participar, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma Voto Informado del JNE, acceder al enlace de “Pregúntale a tu candidato” y completar sus datos electorales, además de escribir su consulta. Las preguntas podrán abordar temas sociales, económicos, ambientales e institucionales, en concordancia con los principales componentes de los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas. El JNE seleccionará las consultas que serán formuladas durante los debates.

INQUIETUDES DE LA POBLACIÓN

La iniciativa toma como referencia la experiencia de las últimas elecciones, cuando se recibieron más de 3.000 preguntas de ciudadanos de diferentes partes del país y varias fueron incorporadas al debate presidencial. El organismo electoral destacó que busca ampliar esta participación, especialmente en las regiones amazónicas, donde espera recoger más inquietudes de los electores. La campaña pretende así que las propuestas de los candidatos respondan a las necesidades concretas de la población antes de acudir a las urnas.