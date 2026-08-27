Capturan en Lima a venezolano buscado en Chile por presunto intento de feminicidio

Ansony Yosue Rondón Chacín, ciudadano venezolano de 35 años, fue capturado en Villa El Salvador tras ser buscado internacionalmente por las autoridades chilenas por un presunto intento de feminicidio contra su expareja.

Agentes de Interpol Lima y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) realizaron labores de seguimiento durante varios días hasta ubicarlo en la avenida Primero de Mayo. El hombre llevaba una mano vendada y utilizaba constantemente una gorra para intentar pasar desapercibido.

Así fue ubicado el prófugo internacional

Rondón es investigado en Chile por un violento ataque ocurrido semanas atrás. Según las autoridades, habría iniciado un incendio en el departamento de su expareja, quien se encontraba junto a su sobrina. El inmueble quedó con paredes dañadas, techos cubiertos de hollín y objetos afectados por el fuego.

Tras provocar el incendio, el ciudadano venezolano habría escapado por los balcones desde el piso 17. Las víctimas continúan en proceso de recuperación, mientras que las autoridades peruanas iniciaron las diligencias correspondientes para concretar su extradición a Chile, trámite que podría demorar entre uno y tres meses.