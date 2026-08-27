Advierten de estafa que ofrece supuestos encuentros con el papa León XIV por S/1000

Una nueva modalidad de estafa circula en redes sociales aprovechando la próxima visita del Papa León XIV al Perú. A través de una falsa publicidad, inescrupulosos ofrecen por S/1000 un supuesto encuentro con el sumo pontífice, una fotografía y hasta 10 minutos de conversación.

La publicidad, difundida principalmente en Facebook, utiliza el nombre de la Conferencia Episcopal Peruana y anuncia un número limitado de 100 cupos. Además, incluye un enlace que dirige a WhatsApp para concretar el supuesto pago.

La Conferencia Episcopal Peruana alertó que esta información es totalmente falsa y aclaró que la Iglesia no cobra dinero para acceder a encuentros, fotografías o acercamientos con el Papa.

RECOMENDACIONES

Especialistas en derecho digital recomendaron verificar cualquier información únicamente en las redes oficiales de la Conferencia Episcopal y evitar ingresar a enlaces de procedencia desconocida. Estos podrían ser utilizados para obtener información personal, solicitar pagos fraudulentos o concretar otras modalidades de estafa.

La advertencia busca evitar que ciudadanos, especialmente adultos mayores, sean víctimas de este engaño mientras crece la expectativa por la visita del papa León XIV al país.