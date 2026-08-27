Desarticulan banda “Los Diablos Tunkis” por extorsión a empresa y transportistas

La Policía desarticuló a la presunta banda criminal “Los Diablos Tunkis”, señalada de exigir pagos extorsivos a una empresa papelera de Lima Este y a transportistas de la zona.

Alias “Muñeco” y alias “Rocky” fueron detenidos durante el operativo. Ambos permanecen bajo investigación y, de acuerdo con información preliminar, habrían seguido las órdenes de un hombre que residiría en Ate.

Videos y mensajes quedaron registrados en sus celulares

Los agentes encontraron en sus teléfonos celulares mensajes extorsivos, coordinaciones y videos con amenazas. También se hallaron municiones de guerra que serán sometidas a las pericias correspondientes.

Los sujetos se habrían ocultado en un inmueble deshabitado de Santa Clara, donde presuntamente realizaban coordinaciones y grababan el material utilizado para intimidar a sus víctimas. De manera preliminar, ambos habrían trabajado anteriormente en la misma empresa a la que ahora extorsionaban.