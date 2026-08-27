Comandante PNP que denigró a sus colegas fue condenado a 8 años de prisión

El comandante de la Policía Manuel Canales, de 57 años, fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, tras protagonizar un incidente con agentes policiales en las inmediaciones de la estación Tomás Valle del Metropolitano.

El hecho ocurrió el pasado 27 de mayo, cuando Canales fue intervenido luego de chocar con una motocicleta policial. Durante la intervención, el entonces comandante en actividad se negó a entregar sus documentos y a ser intervenido, además de protagonizar un intercambio de palabras con los efectivos.

OTROS CASOS

La sentencia generó cuestionamientos debido a la diferencia con otro caso registrado en Trujillo, donde una mujer habría agredido físicamente a un policía y permanece en libertad con comparecencia simple.

El general en retiro Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía, cuestionó la diferencia en el tratamiento de ambos casos y sostuvo que la ley debe aplicarse de manera uniforme a nivel nacional.