Capturan a presunto operador logístico vinculado al robo de 8 kilos de oro en la Costa Verde

José Ángel Alfonso Nole Palacios, conocido como “Pepe Nole”, fue capturado en Chiclayo y es investigado por su presunta participación en el robo de ocho kilos de oro ocurrido en la Costa Verde.

Según la hipótesis fiscal, Nole habría cumplido funciones de apoyo logístico y conducido uno de los vehículos utilizados por la organización criminal. Su nombre también aparece relacionado con una investigación contra “Los Injertos del Callao Ventanilla”.

Un celular sería una de las principales evidencias

Durante una intervención policial, los agentes hallaron un arma de fuego y un celular dentro de un vehículo que habría sido utilizado por los sospechosos. El equipo telefónico sería atribuido preliminarmente a Nole.

El investigado declaró que trabajaba como asesor de logística de viajes en un conocido club deportivo y que es contador de profesión. La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva, mientras la audiencia continuará este viernes.