La Victoria: familia acusa a policía de atropellar y causar la muerte de una estudiante

Valerie Perales tenía 18 años, pero perdió la vida cuando fue impactada por una motocicleta que sería conducida por un presunto policía, identificado como Edson Hernan Reyes, según señala la familia de la víctima. Incluso, denunciaron que el sujeto intentó darse a la fuga.

Este policía trabajaría en la comisaría de San Martín de Porres y ahora se encuentra detenido en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito. El padre de la joven está pidiendo justicia y que no liberen a este sujeto, pero teme que entre policías se “den la mano” y no se ponen a derecho: “entre ellos se cubren”, aseguró.

El padre de familia indicó que la motocicleta no tenía placa ni SOAT, es así que ellos tuvieron que pagar por la intervención para intentar a salvar a su hija en un centro de salud, pero el fuerte golpe en la cabeza, producto del accidente, le quitó la vida en menos de 24 horas.

“Si has matado a alguien y has cometido un delito vete preso. Siendo policía no conoce los reglamentos de la ley. ¿Dónde estamos?”, dijo el padre indignado. El hecho ocurrió cuando la joven se dirigía a su centro de estudios, pues quería ser odontóloga.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

La familia de la joven señala que en el parte policial hay irregularidades, pues se indica que el accidente fue ocasionado por una bicicleta de marca Monark, cuando las imágenes son claras y se observa que es una motocicleta la que embistió a la joven. Además, el padre de la joven explicó que pedían la declaración de su hija, cuando estaba entubada en el centro de salud.

La familia pide ayuda de algún profesional del derecho que puedan asesorarlos, pues el policía podría ser liberado hoy mismo, 28 de agosto. Cabe señalar que hasta el momento la familia ha gastado S/8 mil, pero aún deben hacer más gastos.