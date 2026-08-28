Capturan a presunto extorsionador de transportistas y cabecilla de tres bandas criminales en el Callao

Durante el operativo, la Policía Nacional capturó a Sandoval Correa, señalado por los investigadores como uno de los presuntos cabecillas de tres bandas dedicadas a la extorsión. Junto a él fueron intervenidos su hermana y otros dos sujetos, quienes serán investigados por su presunta vinculación con las organizaciones criminales que operarían bajo el mando de alias “Chucky”.

La organización dirigida por este presunto delincuente habría utilizado chats y cartas extorsivas para amenazar a trabajadores del sector transporte. Según las investigaciones policiales, estas amenazas también estarían vinculadas con múltiples ataques contra transportistas en el Callao y Ventanilla.

OPERATIVOS POLICIALES

La Policía llevó a cabo un nuevo golpe contra las organizaciones criminales que mantienen bajo amenaza al sector transporte, mientras continúan con las investigaciones para determinar el nivel de participación de los detenidos y establecer si estarían vinculados con otros ataques y casos de extorsión registrados en el Callao y Ventanilla.

El operativo busca frenar el accionar de estas estructuras criminales y cortar sus redes de extorsión contra trabajadores del transporte.