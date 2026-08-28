Pueblo Libre: joven de 18 años muere tras ser atropellada por policía de civil

La familia de la joven denunció que la motocicleta involucrada no tendría placa de rodaje ni SOAT y exigió que se esclarezcan las circunstancias del accidente.

Un terrible accidente se registró en horas de la mañana en la cuadra 10 de la avenida La Marina en Pueblo Libre, donde una joven identificada como Valery Tatiana Perales de 18 años salió de casa rumbo a la universidad.

El hecho ocurrió cuando intentaba cruzar la vía, donde una motocicleta apareció y la impactó violentamente, todo esto quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

El conductor fue identificado como el suboficial Edson Reyes Calderón, que según la familia de la víctima, la motocicleta no tenía placa de rodaje y tampoco contaría con SOAT.

UNA JOVEN ALEGRE COMPROMETIDA CON SUS ESTUDIOS

Sus familiares la recuerdan como una persona llena de alegría, una joven que soñaba con convertirse en odontóloga. Asimismo, le gustaba participar en actividades relacionadas con su formación profesional.

Ahora, sus familiares esperan que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.