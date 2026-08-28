Contraloría interviene programa Vaso de Leche en Ate por presuntas irregularidades

Dirigentes de los comités deben recoger los productos en un almacén del Polideportivo Ollantaytambo y asumir los gastos de traslado hacia sus puntos de distribución.

En Ate, alrededor de 27 mil personas en situación de vulnerabilidad son beneficiarias del programa del Vaso de Leche. Sin embargo, durante una visita de control, la Contraloría General detectó que al menos tres comités no contaban con suficiente leche evaporada y hojuelas de avena para atender a sus beneficiarios.

Los dirigentes de los comités deben trasladarse hasta un almacén ubicado en el Polideportivo Ollantaytambo para recoger las raciones correspondientes. Incluso, según lo advertido durante la visita, deben asumir los gastos de movilidad para trasladar los productos hasta sus respectivos puntos de distribución.

TENSIÓN POR EL ABASTECIMIENTO

Gerald Flores, vocero de la Contraloría General, señaló que durante la visita de control se encontraron comités con insuficiente cantidad de leche y avena. El organismo continuará realizando verificaciones para determinar si la Municipalidad de Ate viene cumpliendo con garantizar la entrega oportuna de las raciones a los beneficiarios del programa.

Asimismo, la municipalidad fue consultada para conocer su versión sobre estas observaciones, donde indicaron que habían enviado un comunicado con su descargo; sin embargo, al cierre de este informe, dicho documento no había sido recibido

¿QUÉ PASA CON EL PRESUPUESTO?

Mientras continúan las verificaciones, queda en duda sobre el dinero destinado por parte de la Municipalidad de Ate para el programa del Vaso de Leche, ya que miles de personas dependen de estas raciones alimentarias.