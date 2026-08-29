Cuatro policías irán a prisión por mafia que adulteraba tarjetas del Metro

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra cuatro suboficiales de la Policía Nacional investigados por su presunta participación en la organización criminal “Los Intrusos del Tren”.

Según la Fiscalía, los agentes habrían colaborado con una red integrada también por tres civiles, dedicada a manipular los saldos de las tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima mediante dispositivos para duplicarlas.

Presunto fraude habría causado millonario perjuicio

La investigación sostiene que esta modalidad de fraude informático habría generado pérdidas superiores a S/10 millones al Estado y que las operaciones se realizarían, al menos, desde junio del año pasado.

Los policías son investigados además por brindar información sobre operativos y seguridad a los presuntos integrantes de la organización a cambio de pagos. La Inspectoría de la PNP inició procesos disciplinarios que podrían culminar con su pase al retiro.