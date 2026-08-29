24 Horas Edición Central

29/08/2026

Lima vive con temor a un gran sismo: 79% de ciudadanos teme un terremoto

El 79% de limeños teme enfrentar un terremoto de gran magnitud, mientras solo cuatro de cada diez confía en que su vivienda resistirá un sismo fuerte.



Un estudio revela que ocho de cada diez limeños sienten temor ante la posibilidad de enfrentar un sismo de gran magnitud, mientras persisten dudas sobre la seguridad de sus viviendas.

Solo cuatro de cada diez peruanos consideran que sus casas podrían resistir un terremoto fuerte. Además, cerca de la mitad desconoce si su vivienda ha sido sometida a una evaluación estructural.

Falta preparación ante una emergencia

El panorama también evidencia una baja preparación familiar: el 77% de encuestados no cuenta con una mochila de emergencia completa y muchos tampoco tienen definido un plan de evacuación.

La prevención continúa siendo una tarea pendiente, especialmente en distritos de Lima Este y Lima Centro, donde existe mayor preocupación y desconocimiento sobre las condiciones de las viviendas.


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