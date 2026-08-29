Dictan 26 meses de prisión preventiva para alias Nole por robo de oro en la Costa Verde

Alias Nole, investigado por su presunta participación en el robo de lingotes de oro en la Costa Verde y otros delitos, deberá cumplir 26 meses de prisión preventiva, según dispuso el Poder Judicial.

La medida fue sustentada por la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, debido a la complejidad de la investigación y a los elementos que vincularían al acusado con la organización criminal.

El Poder Judicial cuestionó su arraigo domiciliario al considerar que las declaraciones de familiares y los documentos presentados no acreditaban una residencia estable. Además, el investigado permaneció no habido durante varios meses.

La Fiscalía había solicitado 36 meses de prisión preventiva, por lo que decidió apelar la resolución. La audiencia para revisar el pedido se realizará este lunes.