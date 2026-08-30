Villa El Salvador: hombre es asesinado a balazos mientras almorzaba en la vía pública

Un nuevo hecho de violencia conmocionó a los vecinos de Villa El Salvador. Un hombre fue atacado a balazos mientras se encontraba almorzando junto a otras personas en el exterior de un establecimiento de venta de comida, ubicado en el grupo 27 del sector 3. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto llegó al lugar y se dirigió directamente hacia la víctima para dispararle.

De acuerdo con las imágenes, el atacante efectuó alrededor de seis disparos contra el hombre y, tras cometer el crimen, huyó rápidamente en dirección a una avenida cercana. Los acompañantes de la víctima intentaron reaccionar y perseguir al sicario, quien incluso habría realizado disparos al aire durante su fuga. En las imágenes también se observa a otra persona que aparentemente portaba un arma de fuego y que se acercó posteriormente al herido.

Vecinos de la zona señalaron que, por la forma en que se produjo el ataque, una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las investigaciones correspondientes. La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, aunque inicialmente no se había confirmado si falleció durante el traslado o si permanecía bajo atención médica.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

El violento ataque generó preocupación entre los moradores, quienes señalaron que no es habitual observar un hecho de esta magnitud en la zona. La Policía deberá analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y recoger testimonios para identificar al sicario, determinar las circunstancias del crimen y establecer el móvil del asesinato. Mientras tanto, los vecinos expresaron su preocupación por la creciente violencia registrada en distintos puntos del distrito.