24 Horas Edición Medio Día

31/08/2026

Exministro del Interior pide fortalecer inteligencia policial tras secuestro ocurrido en Trujillo

El general PNP en retiro Remigio Hernani sostuvo que enfrentar al crimen organizado requiere inteligencia operativa, personal especializado y una acción coordinada entre la PNP, fiscales y jueces.



El general PNP en retiro y exministro del Interior, Remigio Hernani, se pronunció sobre el secuestro ocurrido en Trujillo y cuestionó las medidas planteadas por el Ejecutivo para enfrentar a las organizaciones criminales. El exalto oficial recordó que, durante la década de 1990, se implementaron mecanismos especiales para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, medidas que, según afirmó, contribuyeron a reducir considerablemente estas actividades delictivas.

Hernani señaló que uno de los principales problemas actuales es el debilitamiento de las labores de investigación criminal e inteligencia dentro de la Policía Nacional. A su juicio, la lucha contra las bandas requiere fortalecer la inteligencia operativa, mediante seguimientos, identificación de integrantes, investigación de sus entornos y ubicación de armas y otros elementos vinculados con sus actividades. Asimismo, respaldó la permanencia del general PNP Óscar Arriola en las labores de inteligencia y sostuvo que su salida no resolvería la crisis de inseguridad.

Respecto al pedido del Ejecutivo para declarar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles y permitir una mayor participación de las Fuerzas Armadas, el exministro diferenció la inteligencia militar de la inteligencia policial. Explicó que la Policía posee una especialización orientada a desarticular organizaciones criminales mediante investigaciones coordinadas con el Ministerio Público y el Poder Judicial. También planteó evaluar mecanismos de protección para magistrados, como jueces y fiscales sin rostro, ante el riesgo de amenazas y represalias por parte del crimen organizado.

SUGIERE MEDIDAS DRÁSTICAS

Finalmente, Hernani consideró que Trujillo requiere medidas drásticas frente al avance de las organizaciones criminales y pidió una investigación exhaustiva sobre el secuestro y los asesinatos relacionados con el caso. El exministro advirtió que tampoco debería descartarse la eventual participación de malos elementos de las fuerzas del orden, debido a indicios relacionados con el uso de armas largas y uniformes policiales. En ese sentido, sostuvo que las investigaciones deben determinar responsabilidades y que la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben trabajar de manera coordinada para enfrentar al crimen organizado.


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