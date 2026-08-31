Jens Lara: el pasado del empresario secuestrado en Trujillo y sus vínculos con el negocio del oro

Mucho antes de convertirse en víctima de un secuestro que conmocionó a Trujillo, el empresario Jenns Lara Tantaquilla, vinculado a la actividad minera en Pataz, fue intervenido en febrero de 2020 durante un megaoperativo contra la organización criminal ‘Los Topos del Frío’.

En aquella intervención, ejecutada de manera simultánea en Piura, Nazca, La Libertad y Lima, la Policía y el Ministerio Público investigaban a una presunta organización dedicada al lavado de activos y a la comercialización de oro de procedencia ilegal. Entre los intervenidos figuraba un empresario de nacionalidad china señalado como uno de los presuntos financistas de la organización.

El operativo se produjo luego de varios meses de seguimiento a esta estructura criminal. Como parte de las diligencias, las autoridades incautaron lingotes de oro valorizados en aproximadamente 20 millones de dólares, mientras investigaban el origen de los millonarios movimientos vinculados a los involucrados.

En ese contexto, el entonces teniente general Manuel Lozada, jefe de la DIRNIC, explicó que las investigaciones criminales incluyen el análisis del perfil de las víctimas y de los presuntos agresores para determinar los posibles motivos detrás de un hecho delictivo.

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

La investigación también dejó rastros relacionados con las actividades empresariales de Lara Tantaquilla. Una camioneta vinculada al caso del secuestro figura actualmente a nombre de Millenium J&J SAC, empresa dedicada al transporte de carga. Asimismo, estuvo relacionada con J&J EIRL, compañía vinculada al proceso de formalización minera y cuya inscripción fue dada de baja definitivamente en abril de 2024.

Otra empresa relacionada con Lara, Matwork, habría sido utilizada presuntamente para movilizar cerca de 17 toneladas de material aurífero, hecho que continúa bajo investigación de las autoridades. Actualmente, Lara Tantaquilla figura como investigado por la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad y cuenta con un principio de oportunidad de manera preliminar, según la información del reportaje.