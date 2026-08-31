Así trasladaron a implicados en masacre y secuestro de empresario minero en Trujillo

Los cinco detenidos por su presunta vinculación con el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo fueron trasladados bajo custodia policial a las instalaciones de la Dirincri, donde continuaron las diligencias de investigación. Según información de la Policía Nacional, los intervenidos registrarían antecedentes por delitos como contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, receptación y extorsión.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que, como parte de las investigaciones, se realizaron intervenciones en distintos establecimientos penitenciarios. Entre ellos figuran el penal El Milagro, en Trujillo; La Capilla, Juliaca y Yanamayo, en Puno; además del penal de Picsi, en Chiclayo, donde se encuentra recluido Andy Cruz Quispe, y el Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde permanece Keisy Salvatierra.

De acuerdo con Arriola, las diligencias y los informes elaborados por los investigadores demostrarían presuntos vínculos entre personas privadas de libertad y los hechos de sangre registrados en Trujillo. La Policía busca determinar quiénes habrían coordinado el secuestro desde los penales y establecer el nivel de participación de cada uno de los involucrados en la organización criminal.

IRÁN A PENALES DE MÁXIMA SEGURIDAD

Ante estos avances, las autoridades ya tramitan un informe para solicitar que los internos vinculados con estas investigaciones sean trasladados a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. La medida busca evitar que continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión, mientras la Policía y el Ministerio Público profundizan las investigaciones para identificar a todos los responsables del secuestro y la masacre.