Liberan a sujeto que confesó haber ordenado asesinato de su jefe

José Espino, ciudadano venezolano acusado de planificar el asesinato del cirujano plástico Carlos Mendo, fue puesto en libertad tras permanecer aproximadamente un año y medio bajo prisión preventiva. La medida venció el 22 de agosto y, dos días después, el investigado salió en libertad, situación que generó indignación y preocupación entre los familiares de la víctima.

El crimen ocurrió en 2025, cuando Carlos Mendo se desplazaba por la avenida Prialé acompañado por Espino, quien viajaba como copiloto. Durante el trayecto, el médico fue atacado a balazos por Jhons Hasper Rivas, señalado como el gatillero contratado por Espino. Según la investigación, el homicidio habría sido planificado con el objetivo de apoderarse del dinero que la víctima mantenía en sus cuentas bancarias.

De acuerdo con la información expuesta durante el proceso, Espino habría contactado al sicario y acordado el pago de 3.800 soles por ejecutar el asesinato. La familia del cirujano cuestiona ahora la decisión que permitió la excarcelación del investigado y asegura que la medida los deja en una situación de incertidumbre. “No sé cómo el Poder Judicial los dejó libres”, expresó un familiar de la víctima.

PIDEN ORDEN DE CAPTURA

La preocupación aumenta debido a que Espino no tendría arraigo laboral ni domiciliario en el Perú, por lo que sus familiares temen que haya abandonado el país. Ante esta posibilidad, la familia de Carlos Mendo exige que las autoridades activen una orden de captura internacional para ubicar al ciudadano venezolano, quien permanece en paradero desconocido.