Secuestro de empresario minero: rivalidad entre “Los Pulpos” y “La Jauría” estaría detrás del crimen

La rivalidad entre las organizaciones criminales "Los Pulpos" y "La Jauría" estaría detrás del secuestro del empresario minero Jens Lara y del asesinato de cuatro personas, entre ellas dos agentes de seguridad y dos jóvenes, una de ellas pareja de la víctima.

Tras la liberación del empresario, cinco personas fueron detenidas. Según el jefe de la Región Policial, general Ricardo Espinoza, uno de los intervenidos, identificado como Julio Zavaleta, alias “JulIacho”, habría mantenido comunicación frecuente con Óscar Quispe Basilio, alias “Óscar”, y presuntamente habría coordinado acciones relacionadas con el secuestro.

¿SECUESTRO DESDE EL PENAL?

Las investigaciones apuntan además a que la orden para ejecutar el delito habría salido desde establecimientos penitenciarios. El jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, informó sobre el desplazamiento de equipos policiales hacia distintas regiones para realizar diligencias contra presuntos autores intelectuales vinculados a Los Pulpos.

Entre los investigados figura Milton Cruz Arce, señalado en el informe policial como presunto autor intelectual del secuestro y recluido en el penal de La Capilla, en Puno-Juliaca. Como parte de la respuesta de las autoridades, se realizaron intervenciones en los penales El Milagro, en Trujillo; La Capilla y Yanamayo, en Puno; Picsi, en Chiclayo; y el Anexo de Máxima Seguridad de Chorrillos, donde se encuentra recluida Keisy Salvatierra, pareja de Jhonnsson Pulpo, señalado como cabecilla de "Los Pulpos".