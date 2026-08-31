Investigan cómo chalecos policiales y armas terminaron en manos de delincuentes

ACTUALIZACIÓN

La Policía deberá determinar cómo los delincuentes accedieron a estos implementos y si existe alguna falla en los controles. Según especialistas, los uniformes policiales pueden adquirirse en centros autorizados, pero solo tras acreditar que se trata de un efectivo. Sin embargo, también existe un mercado informal que ofrece chalecos con distintivos policiales. La investigación deberá establecer el origen de las prendas y de las carabinas utilizadas en el ataque.

NOTA ANTERIOR

El secuestro del empresario minero Jeans Lara volvió a poner en evidencia una peligrosa modalidad: delincuentes que se hacen pasar por policías para ejecutar sus golpes.

Los presuntos responsables habrían utilizado uniformes y accesorios similares a los del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) para simular una intervención policial.

Estos elementos podrían ser considerados dentro de las investigaciones, junto con las armas que habrían sido utilizadas durante el ataque.

El caso también abre el debate sobre los controles para impedir que uniformes policiales y accesorios de uso táctico terminen en manos de organizaciones criminales.