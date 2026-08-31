Cifras alarmantes: reportan 2,099 denuncias por secuestro en lo que va del 2026

El secuestro continúa creciendo de manera preocupante en el Perú. Según información del Ministerio Público, entre enero y julio de 2026 se registraron 2,999 denuncias por este delito a nivel nacional. La cifra se conoce luego del secuestro del empresario minero ocurrido en Trujillo, un caso que volvió a poner en evidencia el avance de las organizaciones criminales y su capacidad para ejecutar violentos ataques.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía de la Nación, los casos de secuestro presentan un incremento anual de 13.1 %. Si se mantiene el ritmo registrado durante los primeros siete meses del año, las denuncias podrían llegar aproximadamente a 5,300 al cierre de 2026, superando el registro del año anterior. El promedio equivale a unos 428 casos mensuales, cerca de 14 denuncias diarias.

La mayor concentración de estos delitos se encuentra en siete distritos fiscales, que en conjunto representan el 51.4 % de las denuncias a nivel nacional. La lista está integrada por Junín, Lima Este, La Libertad, Arequipa, Lima Norte, Lambayeque y Lima Sur. Si se observa el panorama por departamentos, Lima encabeza la incidencia, seguida de Arequipa, Junín, La Libertad y el Callao.

TERRORISMO URBANO

Estas cifras se conocen mientras el Congreso y el Ejecutivo mantienen el debate sobre la tipificación del denominado terrorismo urbano y el otorgamiento de facultades legislativas para enfrentar al crimen organizado. Mientras la discusión política continúa, los datos del Ministerio Público muestran que el secuestro dejó de ser un delito aislado y se ha convertido en una amenaza creciente para la población.