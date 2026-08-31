24 Horas Edición Central

31/08/2026

Cifras alarmantes: reportan 2,099 denuncias por secuestro en lo que va del 2026

La cifra mantiene una tendencia creciente y, de continuar con este ritmo, podría superar los 5,300 casos al cierre del año.



El secuestro continúa creciendo de manera preocupante en el Perú. Según información del Ministerio Público, entre enero y julio de 2026 se registraron 2,999 denuncias por este delito a nivel nacional. La cifra se conoce luego del secuestro del empresario minero ocurrido en Trujillo, un caso que volvió a poner en evidencia el avance de las organizaciones criminales y su capacidad para ejecutar violentos ataques.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía de la Nación, los casos de secuestro presentan un incremento anual de 13.1 %. Si se mantiene el ritmo registrado durante los primeros siete meses del año, las denuncias podrían llegar aproximadamente a 5,300 al cierre de 2026, superando el registro del año anterior. El promedio equivale a unos 428 casos mensuales, cerca de 14 denuncias diarias.

La mayor concentración de estos delitos se encuentra en siete distritos fiscales, que en conjunto representan el 51.4 % de las denuncias a nivel nacional. La lista está integrada por Junín, Lima Este, La Libertad, Arequipa, Lima Norte, Lambayeque y Lima Sur. Si se observa el panorama por departamentos, Lima encabeza la incidencia, seguida de Arequipa, Junín, La Libertad y el Callao.

TERRORISMO URBANO

Estas cifras se conocen mientras el Congreso y el Ejecutivo mantienen el debate sobre la tipificación del denominado terrorismo urbano y el otorgamiento de facultades legislativas para enfrentar al crimen organizado. Mientras la discusión política continúa, los datos del Ministerio Público muestran que el secuestro dejó de ser un delito aislado y se ha convertido en una amenaza creciente para la población.


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