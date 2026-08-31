Proponen uso de helicópteros para enfrentar emergencias por fenómeno ‘El Niño’

Ante el riesgo de nuevas emergencias asociadas al Fenómeno de ‘El Niño’, especialistas en temas de defensa plantearon que el Estado utilice todos los recursos disponibles, especialmente helicópteros, para atender de manera rápida a las poblaciones afectadas. Estas aeronaves pueden ser fundamentales para llegar a zonas aisladas por inundaciones, huaicos o deslizamientos, donde el acceso terrestre podría quedar interrumpido.

El excongresista y especialista en temas de defensa José Cueto señaló que el Perú sí dispone de aeronaves capaces de cumplir estas labores, pero muchas tienen entre 20 y 30 años de antigüedad y permanecen inoperativas debido a la falta de repuestos y mantenimiento. Además, explicó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha dificultado aún más el acceso a componentes para los helicópteros de fabricación rusa utilizados por las Fuerzas Armadas.

El exministro de Defensa José Luis Gavidia también alertó sobre las dificultades para conseguir repuestos de aeronaves de origen ruso. A ello se suma un cuestionado proceso de mantenimiento. Según la información expuesta, en 2024 la Contraloría observó un contrato por 20 millones 331 mil 751 soles destinado a la reparación de helicópteros militares, mientras que en 2025 verificó que los trabajos aún no habían culminado, generando una presunta afectación económica para el Estado.

¿COMPRARÁN MÁS HELICÓPTEROS?

Frente a un eventual escenario de emergencia, los especialistas consideraron necesario garantizar que las aeronaves disponibles estén realmente operativas y no solo registradas en los inventarios oficiales. También plantearon evaluar la adquisición de nuevos helicópteros y, mientras estos llegan, recurrir al préstamo temporal de aeronaves para atender a la población. La prioridad, señalaron, debe ser contar con capacidad de respuesta inmediata cuando ocurra una emergencia y no esperar a que los equipos sean recuperados cuando el desastre ya haya comenzado.