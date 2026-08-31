Metropolitano ampliará su recorrido por la Vía Expresa Grau desde octubre

Desde octubre, los usuarios del Metropolitano podrán utilizar una nueva ruta que recorrerá la Vía Expresa Grau. El servicio partirá desde la Estación Central y permitirá ampliar la cobertura del transporte público hacia esta zona del centro de Lima.

La ampliación contempla las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, cuyos trabajos presentan un avance cercano al 95%. El nuevo tramo tendrá un recorrido de 2.8 kilómetros a través de un corredor segregado para los buses del Metropolitano.

Durante septiembre continuarán las pruebas en vacío para verificar el funcionamiento de los buses, la apertura de puertas, el equipamiento técnico y la nueva semaforización. Estas evaluaciones también permitirán preparar a los conductores antes de iniciar el servicio con pasajeros.

Con esta ampliación, los usuarios provenientes de Lima Norte, incluso de Carabayllo, podrán continuar su recorrido sin abandonar el sistema. Además, se prevé culminar una estación de transferencia que permitirá conectar con la Línea 1 del Metro de Lima durante la segunda o tercera semana de diciembre. La obra demandó una inversión aproximada de 130 millones de soles.