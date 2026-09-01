Crimen y secuestro en Trujillo: familiares aseguran que detenidos no tienen relación con el caso

Familiares de los cinco detenidos por el secuestro del empresario minero Jens Lara en Trujillo aseguran que sus parientes son inocentes y que no participaron en el hecho. Algunos sostienen que fueron intervenidos mientras dormían en sus viviendas y cuestionaron que, durante el operativo, la Policía habría causado daños en sus propiedades.

Los familiares también pusieron en duda la identificación de los intervenidos al comparar sus características físicas con las de los sujetos registrados en los videos del secuestro. Según señalaron, los presuntos autores que aparecen en las imágenes serían de mayor estatura que los detenidos, quienes medirían aproximadamente entre 1.50 y 1.70 metros.

MÁS CUESTIONAMIENTOS

Asimismo, cuestionaron que, al momento de las detenciones, no se habría encontrado evidencia clara que los vincule directamente con la ejecución del secuestro. Si bien algunos tendrían antecedentes, los familiares sostienen que ello no demostraría su participación en el violento ataque.

La investigación apunta a una posible vinculación de los detenidos con la organización criminal Los Pulpos, aunque aún deberá determinarse qué papel habría cumplido cada uno. La hipótesis policial contempla que algunos pudieron haber tenido participación en la planificación o logística del secuestro, sin necesariamente haber intervenido directamente en el momento del ataque.

El caso también genera interrogantes sobre la liberación del empresario, luego de que se informara sobre un presunto pago a Los Pulpos para lograr su retorno. A ello se suma la captura en Bolivia de Johnson Pulpo, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización.