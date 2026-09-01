“Johnson Pulpo” será expulsado al Perú tras su captura en Bolivia

Johnson Smith Cruz Torres, conocido como “Johnson Pulpo”, de 30 años, fue capturado en la ciudad de La Paz, Bolivia, durante un operativo de inteligencia coordinado entre las autoridades de Perú y Bolivia. El detenido es señalado como presunto líder de “Los Pulpos de Cruz Blanca”, organización criminal con base de operaciones en Trujillo y vinculada a delitos como secuestro, extorsión y sicariato.

Según la Policía boliviana, Cruz Torres ingresaba y salía de distintos países de la región, entre ellos Chile, Argentina y Bolivia. El sujeto contaba con una notificación roja de Interpol y, de acuerdo con las autoridades peruanas, tenía una sentencia de cadena perpetua por los delitos cometidos en el país. Durante su captura, habría intentado escapar al advertir la presencia policial, pero fue reducido rápidamente.

Las investigaciones también revelaron que el detenido se habría sometido a diversas cirugías plásticas para modificar su fisonomía y dificultar su identificación. Entre los cambios detectados figuran intervenciones en las orejas, pómulos y cejas. Durante el operativo, las autoridades bolivianas incautaron aproximadamente 10 mil dólares, 700 bolivianos, 10 mil pesos chilenos, además de teléfonos celulares y documentos.

GOLPE A LA CRIMINALIDAD

Tras su detención, la Dirección de Migración de Bolivia dispuso su expulsión del territorio y su entrega a las autoridades peruanas. La captura es considerada un golpe importante contra la organización criminal, en medio de las investigaciones por recientes hechos violentos registrados en Trujillo. Las autoridades de ambos países anunciaron que continuarán fortaleciendo la cooperación internacional para ubicar a otros integrantes de estas organizaciones que operan en distintos países de la región.