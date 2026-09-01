Exjefe de inteligencia policial advierte que disputa entre bandas estaría detrás de los secuestros en Trujillo

Los audios difundidos permitirían conocer los códigos utilizados por integrantes de organizaciones criminales durante un secuestro en Trujillo. Según el coronel Anhuamán, términos como “piso” y “pescado” tendrían significados específicos dentro de estas bandas.

El especialista sostuvo que los secuestradores tenían inicialmente la orden de asesinar a la víctima. Sin embargo, habrían negociado su liberación a cambio de dinero, lo que evidenciaría la disputa interna y los intereses económicos de estas organizaciones.

Aguamán señaló que la Policía y las Fuerzas Armadas deben fortalecer el trabajo conjunto, aprovechando sus distintas capacidades de inteligencia. También consideró necesario avanzar hacia una inteligencia predictiva que permita anticipar las acciones de las bandas.

Finalmente, afirmó que las investigaciones deben apuntar a identificar a los cabecillas y no limitarse a capturar a los sicarios. Para ello, destacó la importancia de la coordinación entre Policía, Fiscalía, Poder Judicial e INPE.