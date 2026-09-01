Capturan a alias “Carelo”, presunto cabecilla de Los Remanentes de Los Mexicanos

La Policía Nacional capturó a Jean Marco Quiroz Vázquez, alias “Carelo”, sindicado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Remanentes de Los Mexicanos. El sujeto fue intervenido junto a Ángel Romero Choc, alias “Soldado”, cuando ambos se desplazaban en una mototaxi por San Martín de Porres. Durante la operación, los agentes encontraron dos armas de fuego en poder de los intervenidos.

La intervención terminó en un intenso tiroteo luego de que los presuntos delincuentes respondieran con disparos a los agentes. Alias “Soldado”, señalado como supuesto lugarteniente de la organización y quien portaba una placa con la insignia del Ejército, murió abatido. En tanto, un suboficial de la Policía resultó herido durante el enfrentamiento, aunque se encuentra estable.

Según las investigaciones, alias “Carelo” era buscado desde hace varios meses y habría sido identificado como el líder de la banda a partir de declaraciones de otros integrantes y conversaciones encontradas en chats. La organización es investigada por presuntas actividades de extorsión y sicariato contra empresas de transporte de Lima Norte, entre ellas Traslima, Moosa y El Rápido, cuyos trabajadores habrían sido víctimas de amenazas y ataques.

CONEXIONES CON “NEGRO MARÍN”

Ahora, los agentes investigan la presunta conexión entre “Carelo” y alias “El Negro Marín”, un criminal que permanece recluido y que sería una pieza importante en la coordinación del cobro de extorsiones en distintos puntos de Lima Norte. La Policía continuará con las diligencias para determinar el nivel de participación de los detenidos y ubicar a los demás integrantes de esta organización criminal.