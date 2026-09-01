Velan restos de madre e hijo asesinados

Los restos de Karina Gutiérrez y su hijo Juspi Leonardi, madre e hijo asesinados la noche del domingo, son velados en medio del dolor de familiares y amigos. El joven, de 22 años, tenía dos trabajos y estudiaba para salir adelante, además de apoyar económicamente a su hermana menor. Sus seres queridos exigieron justicia y expresaron su conmoción por la violenta muerte de ambos.

Según las investigaciones, el presunto responsable sería Yuspi Leonardi Barbara, padre de familia, quien habría perseguido a su hijo y le disparó. Cuando Karina salió en defensa del joven, también fue atacada mortalmente. Posteriormente, el agresor habría regresado para dispararle nuevamente a su hijo, causándole la muerte. Toda la escena habría sido presenciada por la hija menor de la familia, de 17 años.

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra el investigado, quien trabajaba como personal de seguridad y contaba con autorización para portar un arma de fuego. Además, se conoció que tenía antecedentes de denuncias por violencia psicológica desde 2009. Las autoridades investigan el caso como un presunto parricidio y feminicidio, mientras buscan determinar el móvil del doble asesinato.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Familiares y amigos llegaron al velorio para despedir a las víctimas. Una amiga de Juspi lo recordó como un joven trabajador, responsable y con un futuro por delante. Mientras tanto, la hija menor ya brindó su manifestación ante la Policía y su testimonio será clave para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades continuarán recabando declaraciones y evidencias antes de definir las responsabilidades penales del detenido.