Vecinos de la Costa Verde no duermen por insoportables fiestas en la playa

Vecinos del malecón Costa Sur, en Chorrillos, aseguran que han perdido la tranquilidad debido a las constantes fiestas que se realizan en un sector de la Costa Verde. Grupos de conductores llegan con sus vehículos hasta la zona de playa, estacionan y convierten el lugar en una fiesta al aire libre que, según los residentes, puede prolongarse hasta altas horas de la madrugada.

Los moradores denuncian que durante estas reuniones se consumiría alcohol y, presuntamente, drogas, además de registrarse comportamientos que consideran inapropiados. El problema también representa un riesgo para las familias que acuden a la playa con sus hijos. “Esto es una reverberación”, explicó una vecina, al señalar que la particular ubicación de la zona hace que el ruido se escuche con mayor intensidad dentro de las viviendas.

La contaminación sonora también estaría afectando a las mascotas. Los vecinos aseguran que las fiestas pueden comenzar a distintas horas, desde la noche hasta la madrugada, y ocurrir cualquier día de la semana, lo que les impide prever cuándo podrán descansar. Algunos residentes afirman, además, que sus llamadas y denuncias por ruidos molestos no reciben una respuesta suficiente por parte de los serenos.

REALIZAN OPERATIVOS

Ante los reclamos, la Municipalidad de Chorrillos informó que viene realizando operativos denominados “Búnker”, con el objetivo de erradicar este tipo de actividades y recuperar la tranquilidad en la zona. Sin embargo, los vecinos sostienen que las intervenciones no han solucionado el problema y piden acciones más contundentes para evitar que las fiestas continúen afectando su descanso y la seguridad de quienes visitan la Costa Verde.