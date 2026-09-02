Rímac: apuñalan a escolar para robarle el celular

Padres de familia exigen más seguridad para sus hijos que se encuentran en el colegio Esther Cáceres, en el distrito del Rímac. Un alumno del tercero de secundaria fue apuñalado por un presunto exalumno que había intentado robarle el celular.

El joven se dirigía a una loza deportiva, a pocos metros de su colegio, cuando fue interceptado por esta persona que le apuñaló en el estómago. Según los familiares, el menor ya fue operado y está en recuperación, pero la situación ha dejado a los progenitores preocupados.

EXIGEN MÁS SEGURIDAD PARA ESCOLARES

Una madre de familia pidió que la institución educativa y el alcalde del distrito pongan más seguridad en la zona: “si no hay justicia, la tomaremos con nuestras manos”, advirtió la mujer, que añadió que durante el día no hay presencia policial ni de serenazgo, además, si aparece algún policía solo toma una foto y se va.

En tanto, los vecinos y familiares señalan que en la zona pululan mototaxistas fumando, le venden droga a los niños, los barristas vienen a pelear con los menores, entre otras cosas más. En tanto, otra madre de familia comentó que hay varios chicos que fueron expulsados por mala conducta del colegio, pero su mayor preocupación es que a la hora de salida del centro educativo no hay seguridad municipal ni policial, pese a que hay varios colegios en la zona.

Los familiares han presentado documentos en la comisaría y a serenazgo para que se incremente la seguridad en la zona, pero las autoridades no tienen una respuesta efectiva, solo aparecen algunos agentes policiales, se toman fotos y se retiran, señalaron.