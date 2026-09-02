Serenos y policías frustran robo de camioneta y capturan a dos delincuentes

Dos delincuentes fueron capturados luego de robar una camioneta Hilux en Villa El Salvador. El hecho fue registrado por las cámaras de videovigilancia, que permitieron activar un operativo conjunto entre serenos y agentes policiales.

Cámaras permitieron frustrar la fuga

Las imágenes muestran a dos sujetos vestidos de negro esperando a la víctima para interceptarla con armas de fuego. Tras apoderarse del vehículo, emprendieron la fuga, sin advertir que eran seguidos por la central de monitoreo.

El plan cerco permitió ubicar la camioneta y bloquear su paso en inmediaciones de las avenidas Pastor Sevilla y El Sol. Uno de los delincuentes intentó escapar y disparó contra un sereno, quien afortunadamente no resultó herido.

Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Villa El Salvador. En su poder se encontraron dos armas de fuego, celulares y cuerdas, mientras que las autoridades continúan buscando al presunto cómplice que huyó en un auto negro.