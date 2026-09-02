“Jhonsson Pulpo” cumpliría cadena perpetua tras ser trasladado a Lima

Jhonsson Smith Cruz, conocido como “Jhonsson Pulpo”, ya se encuentra rumbo a Lima luego de ser capturado en Bolivia, donde fue intervenido tras un trabajo de inteligencia que contó con cooperación internacional. El detenido es considerado un objetivo de alto valor debido a sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Pulpos” y a las diversas investigaciones que pesan en su contra.

Uno de los principales hechos que permitió vincularlo con la organización ocurrió el 12 de marzo de 2020, en el mercado La Hermelinda, en el distrito de Florencia de Mora, Trujillo. Aquella madrugada, la comerciante Juliana Eusta, de 60 años, conocida como “la reina de la papa de Trujillo”, fue atacada cuando acudió al mercado para realizar sus habituales compras. La víctima fue asaltada por dos sujetos y posteriormente murió a consecuencia del violento ataque.

Tras el crimen, la Policía logró capturar a uno de los implicados, conocido con el alias de “Yachi”. Sin embargo, las investigaciones y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron identificar posteriormente a Jhonsson Smith Cruz como otro de los presuntos responsables. El caso fue determinante para que se dictara en su contra una sentencia de cadena perpetua por robo agravado con subsecuente muerte, convirtiéndose en una de las principales razones por las que las autoridades buscaban su captura.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

Su reciente detención fue posible gracias a un trabajo de inteligencia y coordinación entre autoridades de Bolivia y Perú, con apoyo de organismos internacionales como el FBI y la DEA, además de equipos especializados de la Policía Nacional. Tras su rápida expulsión de Bolivia, Jhonsson Pulpo fue trasladado al Perú y su llegada a Lima permitirá que sea puesto a disposición de las autoridades penitenciarias para cumplir la condena que pesa en su contra.